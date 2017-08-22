В Омске автобус наехал на пенсионерку, выходившую из салона

Водитель пассажирского автобуса наехал на пожилую женщину, которая выходила из салона. Пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

Сегодня, 22 августа, около 7:30 в дежурную часть автоинспекции поступила информация об аварии в Советском округе. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие полицейские установили, что 59-летний водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 14, ехал по проспекту Мира в сторону улицы Загородной. В районе дома № 166 он наехал на женщину, которая выходила из автобуса.

В результате ДТП 69-летняя пенсионерка попала в больницу. В момент ДТП в салоне автобуса находились 14 пассажиров. Полиция проводит проверку.