В Омске снова насмерть сбили пешехода

6 сентября около 21:20 в Кировском округе на ул. 22-го Декабря произошло ДТП. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по ул. 22-го Декабря в направлении ул. Авиационной, в районе дома 86, допустил наезд на пешехода. Он переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

- В результате происшествия пешеход, мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, за медицинской помощью также обратился водитель транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.