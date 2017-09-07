В Омске снова насмерть сбили пешехода
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 09:58, последнее обновление 7 сентября 2017, 10:45  •  печать

В Омске снова насмерть сбили пешехода

Автор:

Мужчина, личность которого устанавливается, переходил дорогу в неположенном месте.

6 сентября около 21:20 в Кировском округе на ул. 22-го Декабря произошло ДТП. Предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по ул. 22-го Декабря в направлении ул. Авиационной, в районе дома 86, допустил наезд на пешехода. Он переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства.

- В результате происшествия пешеход, мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, за медицинской помощью также обратился водитель транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Обстоятельства и причины происшествия будут окончательно установлены в ходе проверки.

Теги  •  #авария #ДТП

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омскую мэрию обязали заплатить 26 миллионов рублей за пылесосы для уборки улиц  •  сегодня, 11:56
Подача тепла в дома омичей может начаться через неделю  •  сегодня, 11:51  •   1
Горожане задолжали "Омскводоканалу" почти 640 млн рублей  •  сегодня, 11:35  •   1
LIVE: "Как защититься от коллекторов: важная информация"  •  сегодня, 11:33  •   1  •  
В Омске до 2032 года построят магистральный трубопровод  •  сегодня, 11:29  •   1
Омичи совершат благотворительный забег в пользу особенных детей  •  сегодня, 11:20
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400