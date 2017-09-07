Омич ударил топором 8-летнего брата и сломал ему позвоночник
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 12:19, последнее обновление 7 сентября 2017, 12:28  •  печать

Омич ударил топором 8-летнего брата и сломал ему позвоночник

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Пьяный брат рассердился на мальчика и решил выместить на нём злобу.

В дежурную часть полиции по Омскому району позвонили из больницы и рассказали, что 8-летний мальчик был госпитализирован с многочисленными травмами. У ребёнка множественные ушибы тела, травма головы и компрессионный перелом позвоночника.

Во время предварительной проверки полицейские узнали, что вечером 4 сентября 8-летний школьник находился дома. В это время его 26-летний брат был пьян. Нетрезвый мужчина рассердился на мальчика из-за незначительного повода, после чего взял топор и рукояткой несколько раз ударил школьника.

Около 21:00 мать вернулась домой и увидела, что произошло, после чего вызвала скорую помощь. В тот же день полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Мужчина был ранее судим за квартирную кражу и незаконный оборот наркотиков. Также он состоит на профилактическом учёте в органах внутренних дел.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. После его выздоровления будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести причинённых повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Расследование продолжается.

Теги  •  #перелом #пьяный #уголовное дело #школьник

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