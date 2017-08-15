Избивавшая племянника омичка отделалась штрафом и условным сроком
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 11:37  •  печать

Избивавшая племянника омичка отделалась штрафом и условным сроком

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В Омской области вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении омички, избивавшей опекаемого ребёнка.

Калачинский городской суд вынес приговор 28-летней Татьяне Лыжиной, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области. Она обвинялась в систематических побоях и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении своего племянника.

Следствие и суд установили, что в 2010 году обвиняемая узнала, что её родная сестра отказалась от новорождённого сына и взяла мальчика к себе, оформив опекунство. Однако когда у неё родились собственные дети, она стала жестоко обращаться с мальчиком. С июля 2015 года женщина неоднократно избивала ребёнка, не занималась его воспитанием, а порой даже не кормила.

При этом омичка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем. 5 апреля 2017 года информация о систематических издевательствах появилась в СМИ. Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по двум статьям. Мальчик же был изъят из-под опеки и был передан в другую семью.

В ходе следствия Лыжина частично признала свою вину, объяснив, что часто раздражалась и наказывала ребёнка за малейшие провинности. Свидетели подтвердили действия обвиняемой. Суд учёл, что у неё на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, поэтому назначила наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а также штраф в размере 15 тыс. руб.

Теги  •  #ребенок #следственный комитет #уголовное дело #условный срок #штраф

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