В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу

Полуторагодовалый малыш попал в больницу после ссоры сожителя его матери и биологического отца.

Вчера, 30 июля, в больницу Москаленского района был доставлен полуторагодовалый ребёнок. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и повреждения внутренних органов. Сотрудники правоохранительных органов впоследствии выяснили, что ребёнка покалечил 23-летний сожитель его матери.

- По предварительным данным, мотивом послужила месть биологическому отцу ребенка, с которым у подозреваемого возник конфликт в ходе переписки в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время расследования, уверяют в СУ СК, будут установлены все обстоятельства преступления, в том числе правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений.