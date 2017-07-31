В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу
Происшествия  •  31 июля 2017, 14:35  •  печать

В Омской области уголовник избил ребёнка из-за ненависти к его отцу

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Полуторагодовалый малыш попал в больницу после ссоры сожителя его матери и биологического отца. 

Вчера, 30 июля, в больницу Москаленского района был доставлен полуторагодовалый ребёнок. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и повреждения внутренних органов. Сотрудники правоохранительных органов впоследствии выяснили, что ребёнка покалечил 23-летний сожитель его матери.

- По предварительным данным, мотивом послужила месть биологическому отцу ребенка, с которым у подозреваемого возник конфликт в ходе переписки в социальной сети, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время расследования, уверяют в СУ СК, будут установлены все обстоятельства преступления, в том числе правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений.

Теги  •  #избиение #Москаленский район #ребенок #следственный комитет #сожитель

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  31 июля 2017, 15:02

Это просто нелюди! Как может подняться рука на такую малютку? Куда катится мир?

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