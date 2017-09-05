В Омской области 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 12:23, последнее обновление 5 сентября 2017, 12:35  •  печать

В Омской области 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

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В Омской области школьник попал под колёса ВАЗа, когда переходил дорогу. Сейчас он находится в больнице.

Вчера, 4 сентября, в 18:50 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП в посёлке Москаленки. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, также были вызваны экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно узнали, что 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по улице Пролетарская со стороны улицы Комсомольской. В районе дома № 12 он сбил 9-летнего мальчика. В результате аварии школьник попал в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Теги  •  #больница #ВАЗ #ДТП #школьник

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  5 сентября 2017, 13:31

Дети даже в сопровождении взрослых под машины попадают. Так страшно за них. Мальчику - здоровья.

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