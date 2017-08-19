В Омске иномарка сбила 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 19 августа 2017, 13:42, последнее обновление 19 августа 2017, 13:47  •  печать

В Омске иномарка сбила 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе

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Омская школьница попала в больницу после аварии на пешеходном переходе.

Вчера, 18 августа, в 19:30 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП в Кировском округе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, были вызваны экстренные службы.

Прибывшие полицейские предварительно установили, что 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti ехал по улице Талалихина в сторону улицы 6-й Самарской. В районе дома №648 он сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьница была госпитализирована в больницу. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #больница #ДТП #школьница

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Комментарии
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Николай Каринин  •  19 августа 2017, 14:04

Это невнимательность водителя. Он должен заранее притормаживать перед пешеходным переходом.

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