В Омске иномарка сбила 9-летнюю школьницу на пешеходном переходе

Вчера, 18 августа, в 19:30 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП в Кировском округе. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, были вызваны экстренные службы.
Прибывшие полицейские предварительно установили, что 33-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti ехал по улице Талалихина в сторону улицы 6-й Самарской. В районе дома №648 он сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии школьница была госпитализирована в больницу. Полицейские проводят проверку.
Это невнимательность водителя. Он должен заранее притормаживать перед пешеходным переходом.