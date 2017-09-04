Омича на свидании ограбил муж новой возлюбленной

Молодой человек познакомился с девушкой в интернете и пригласил на свидание. Но никак не ожидал, что на встрече увидит её мужа.

Сотрудникам омского уголовного розыска пришлось искать грабителя, который отобрал документы и сотовый телефон у невезучего влюбленного. Молодой человек на одном из сайтов познакомился с девушкой. Договорились о встрече в роще посёлка Кордный. Но вечером в лесополосе парочку поджидали двое мужчин, в числе которых оказался супруг новой знакомой.

- Причинив молодому человеку телесные повреждения, они похитили его документы и сотовый телефон стоимостью 2700 руб., - пояснили в пресс-службе омской полиции. - Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых - 25-летних ранее судимых омичей - по месту жительства. Телефон они успели сдать в ломбард.

Следственным управлением УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по факту грабежа.