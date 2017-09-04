Омича на свидании ограбил муж новой возлюбленной
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 17:42, последнее обновление 4 сентября 2017, 17:53  •  печать

Омича на свидании ограбил муж новой возлюбленной

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Молодой человек познакомился с девушкой в интернете и пригласил на свидание. Но никак не ожидал, что на встрече увидит её мужа.

Сотрудникам омского уголовного розыска пришлось искать грабителя, который отобрал документы и сотовый телефон у невезучего влюбленного. Молодой человек на одном из сайтов познакомился с девушкой. Договорились о встрече в роще посёлка Кордный. Но вечером в лесополосе парочку поджидали двое мужчин, в числе которых оказался супруг новой знакомой.

- Причинив молодому человеку телесные повреждения, они похитили его документы и сотовый телефон стоимостью 2700 руб., - пояснили в пресс-службе омской полиции. - Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых - 25-летних ранее судимых омичей - по месту жительства. Телефон они успели сдать в ломбард.

Следственным управлением УМВД России по г. Омску возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Теги  •  #грабеж #полиция #свидание

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