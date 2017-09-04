Омич погиб от крышки фляги, когда коптил кур

Мужчина погиб во время копчения кур из-за сорвавшейся крышки с фляги, которую он самостоятельно присоединил к компрессору.

1 сентября около 10:30 в здании коптильного цеха, расположенного в Исилькульском районе Омской области, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно известно, что погибший работал у индивидуального предпринимателя и занимался копчением кур. Для работы он использовал флягу с соляным раствором, которую самостоятельно присоединил к компрессору.

Во время работы крышка, находившаяся под давлением, сорвалась с фляги и сильно ударила мужчину. От полученной травмы он скончался.

Сейчас следователи проводят опросы сотрудников организации, чтобы установить все обстоятельства случившегося.