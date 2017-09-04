Омич погиб от крышки фляги, когда коптил кур
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 17:23, последнее обновление 4 сентября 2017, 17:25  •  печать

Омич погиб от крышки фляги, когда коптил кур

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Мужчина погиб во время копчения кур из-за сорвавшейся крышки с фляги, которую он самостоятельно присоединил к компрессору.

1 сентября около 10:30 в здании коптильного цеха, расположенного в Исилькульском районе Омской области, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно известно, что погибший работал у индивидуального предпринимателя и занимался копчением кур. Для работы он использовал флягу с соляным раствором, которую самостоятельно присоединил к компрессору.

Во время работы крышка, находившаяся под давлением, сорвалась с фляги и сильно ударила мужчину. От полученной травмы он скончался.

Сейчас следователи проводят опросы сотрудников организации, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Теги  •  #курица #погибший #следственный комитет

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  4 сентября 2017, 19:48

Действительно, несчастные случаи иногда стараются замять... Сочувствую близким.

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Анна Орлова  •  4 сентября 2017, 18:37

Умереть можно от чего угодно... Почему-то о таких смертях читать как-то обидно, что ли. Не ждал человек, не гадал, ничего плохого не делал - и вот...

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Юля Пучкова  •  4 сентября 2017, 18:36

Нелепая смерть и подозрительная. Может быть крышку сделали виноватой, чтобы не проводить расследование, закрыть дело и спрятать концы в воду?

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