Омич погиб от крышки фляги, когда коптил кур

1 сентября около 10:30 в здании коптильного цеха, расположенного в Исилькульском районе Омской области, было обнаружено тело 40-летнего мужчины. Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку.
Предварительно известно, что погибший работал у индивидуального предпринимателя и занимался копчением кур. Для работы он использовал флягу с соляным раствором, которую самостоятельно присоединил к компрессору.
Во время работы крышка, находившаяся под давлением, сорвалась с фляги и сильно ударила мужчину. От полученной травмы он скончался.
Сейчас следователи проводят опросы сотрудников организации, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Действительно, несчастные случаи иногда стараются замять... Сочувствую близким.
Умереть можно от чего угодно... Почему-то о таких смертях читать как-то обидно, что ли. Не ждал человек, не гадал, ничего плохого не делал - и вот...
Нелепая смерть и подозрительная. Может быть крышку сделали виноватой, чтобы не проводить расследование, закрыть дело и спрятать концы в воду?