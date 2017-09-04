Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за экстремистские посты в соцсети

В Омске рецидивист снова попался на написании экстремистских постов в соцсетях.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего омича. Он подозревается в возбуждении ненависти или вражды, а также унижении достоинства человека.

По версии следствия, безработный и ранее судимый за аналогичное преступление мужчина публиковал в соцсети негативные высказывания и материалы, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды, а также унижавшие определённую группу лиц по признакам национальности, расы и происхождения. Теперь экстремисту грозит до пяти лет лишения свободы.