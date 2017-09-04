Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за экстремистские посты в соцсети
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 14:38, последнее обновление 4 сентября 2017, 15:15  •  печать

Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за экстремистские посты в соцсети

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В Омске рецидивист снова попался на написании экстремистских постов в соцсетях.

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего омича. Он подозревается в возбуждении ненависти или вражды, а также унижении достоинства человека.

По версии следствия, безработный и ранее судимый за аналогичное преступление мужчина публиковал в соцсети негативные высказывания и материалы, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды, а также унижавшие определённую группу лиц по признакам национальности, расы и происхождения. Теперь экстремисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #рецидивист #соцсеть #экстремизм

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Комментарии
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Евгений )))  •  4 сентября 2017, 16:24

пост в одноклассниках безусловно страшнее для этого государства,чет спи..ть десяток - другой миллиардов бюджетных денег - за это у нас вручают орден за заслуги перед Отечеством. Все правильно.тупые трусливые рабы должны знать свое место в стойле и не вякать!

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Анастасия Новикова  •  4 сентября 2017, 15:43

До 5 лет лишения свободы за посты в интернете? А не проще было бы его забанить просто.

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