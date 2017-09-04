Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за экстремистские посты в соцсети

Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего омича. Он подозревается в возбуждении ненависти или вражды, а также унижении достоинства человека.
По версии следствия, безработный и ранее судимый за аналогичное преступление мужчина публиковал в соцсети негативные высказывания и материалы, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды, а также унижавшие определённую группу лиц по признакам национальности, расы и происхождения. Теперь экстремисту грозит до пяти лет лишения свободы.
пост в одноклассниках безусловно страшнее для этого государства,чет спи..ть десяток - другой миллиардов бюджетных денег - за это у нас вручают орден за заслуги перед Отечеством. Все правильно.тупые трусливые рабы должны знать свое место в стойле и не вякать!
До 5 лет лишения свободы за посты в интернете? А не проще было бы его забанить просто.