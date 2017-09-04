В Омске осудили сделавшую ребёнка инвалидом медсестру
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 11:17, последнее обновление 4 сентября 2017, 11:18  •  печать

В Омске осудили сделавшую ребёнка инвалидом медсестру

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Сестра-хозяйка районной больницы проявила преступную небрежность и вовремя не доложила начальству о том, что шкаф в одной из палат может нанести вред здоровью пациентов.

В Исилькульском районе Омской области мировой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сестры-хозяйки педиатрического отделения районной больницы. 33-летнюю женщину судили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

В суде было установлено, что 25 мая 2016 года в приёмное отделение Исилькульской ЦРБ поступила 5-летняя девочка, которая была отправлена на стационарное лечение в педиатрическое отделение. На следующий день в связи с проведением ремонтных работ всех детей перевели на второй этаж инфекционного корпуса больницы. Сестра-хозяйка при этом не убедилась, что стенной шкаф плохо закреплён, и не подала заявку на его ремонт. В итоге тяжёлая конструкция рухнула на 5-летнюю пациентку. Из-за полученных травм ребёнок стал инвалидом.

- Вину в совершении преступления женщина не признала. Мировой судья судебного участка № 37 Исилькульского судебного района Омской области назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы, обязав не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания, и не выезжать за пределы Исилькульского района, - сообщили в областной прокуратуре.

Теги  •  #Исилькульская ЦРБ #медсестра #суд

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