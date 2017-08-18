В омские больницы поступили бесплатные вакцины против гриппа

В регионе началась подготовка к предстоящему эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Уже поступила вакцина "Совигрипп" - 264 400 доз для иммунизации взрослого населения и 127 500 доз для иммунизации детского населения против гриппа.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат дети старше 6 месяцев; учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; лица старше 60 лет; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением; беременные женщины; лица, подлежащие призыву на военную службу.

- Прививки против гриппа можно получить бесплатно в медицинских организациях по месту жительства, по месту работы или учёбы. Вакцинация населения способствует значительному снижению заболеваемости и смертности от гриппа и приносит пользу как для вакцинируемых, так и для общества в целом, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что иммунизацию детей против гриппа необходимо завершить до 1 октября 2017 года, взрослых - до 1 ноября.