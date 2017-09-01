Омский врач освободил от работы "больных", отдыхавших в Шерегеше
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 11:40  •  печать

Омский врач освободил от работы "больных", отдыхавших в Шерегеше

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За 16 тысяч рублей медик готов был выписать фиктивные больничные.

Перед судом в ближайшее время предстанет участковый-терапевт БСМП № 2, обвиняющийся в служебном подлоге и получении взятки. Как сообщает СУ СК России по Омской области, в апреле 2017 года медик без осмотра и лечения внёс заведомо ложные сведения в медицинские карты четверым мужчинам. Это послужило основанием для выдачи листков нетрудоспособности. На самом деле омичи на неделю собирались ехать в Шерегеш.

- За свои неправомерные действия врач собирался получить через посредника взятку в сумме 16 200 руб. Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по г. Омску, - добавили в СК.

Уголовное дело терапевта направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

Теги  •  #больничный #взятка #врач #следственный комитет

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  1 сентября 2017, 13:15

Сумма какая-то странная- не ровная. Посредник откусил долю? Взятка была в валюте и цифры в статье после конвертации?

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