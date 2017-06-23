В Омске на пешеходном переходе насмерть сбили девушку
Происшествия  •  23 июня 2017, 08:07, последнее обновление 23 июня 2017, 09:26  •  печать

В Омске на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

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В Советском округе произошло ДТП со смертельным исходом.

Накануне вечером в Советском округе в районе остановки общественного транспорта "Улица Магистральная" на пешеходном переходе сбили девушку. От полученных травм молодая омичка скончалась. Очевидцы утверждают, что девушку сбил автомобиль ВАЗ-2107.

Молодая пара переходила дорогу по пешеходному переходу. Они остановились, чтобы пропустить автомобиль, но были сбиты ВАЗ-2107, который пошёл на обгон. Сбитый молодой человек был доставлен в больницу.

 

 

Теги  •  #авария #ДТП

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Комментарии
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Злата Маркова  •  23 июня 2017, 11:58

Нужно везде светофоры ставить или строить безопасные для пешеходов переходы, а так на обычных пешеходных переходах продолжают погибать люди.

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Анна Мишина  •  23 июня 2017, 10:36

Из-за какого-то недоумка оборвалась жизнь молодой девушки. Очень жаль.

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Александр Божежар  •  23 июня 2017, 10:20

Ужас, не ценят люди жизнь, даже животные себя так не ведут, водителей обоих авто следует наказать.

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Мирослав В-ов  •  23 июня 2017, 10:02

Жаль девушку. К сожалению, неадекватных водителей, рвущихся везде и всех обгонять, у нас много.

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