В Омске на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

Накануне вечером в Советском округе в районе остановки общественного транспорта "Улица Магистральная" на пешеходном переходе сбили девушку. От полученных травм молодая омичка скончалась. Очевидцы утверждают, что девушку сбил автомобиль ВАЗ-2107.

Молодая пара переходила дорогу по пешеходному переходу. Они остановились, чтобы пропустить автомобиль, но были сбиты ВАЗ-2107, который пошёл на обгон. Сбитый молодой человек был доставлен в больницу.