В Омске на пешеходном переходе насмерть сбили девушку

Накануне вечером в Советском округе в районе остановки общественного транспорта "Улица Магистральная" на пешеходном переходе сбили девушку. От полученных травм молодая омичка скончалась. Очевидцы утверждают, что девушку сбил автомобиль ВАЗ-2107.
Молодая пара переходила дорогу по пешеходному переходу. Они остановились, чтобы пропустить автомобиль, но были сбиты ВАЗ-2107, который пошёл на обгон. Сбитый молодой человек был доставлен в больницу.
Нужно везде светофоры ставить или строить безопасные для пешеходов переходы, а так на обычных пешеходных переходах продолжают погибать люди.
Из-за какого-то недоумка оборвалась жизнь молодой девушки. Очень жаль.
Ужас, не ценят люди жизнь, даже животные себя так не ведут, водителей обоих авто следует наказать.
Жаль девушку. К сожалению, неадекватных водителей, рвущихся везде и всех обгонять, у нас много.