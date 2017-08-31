Соцсети: В Омске завёлся вор эклеров
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 31 августа 2017, 16:39, последнее обновление 31 августа 2017, 17:12  •  печать

Соцсети: В Омске завёлся вор эклеров

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Пользователи интернета пожаловались на рецидив краж еды из холодильника офиса. Вор, по их словам, крадёт котлеты и эклеры, при этом брезгуя суши, - "видимо, не любит такое".

Скриншоты с камер видеонаблюдения, запечатлевшие потенциального злоумышленника, были размещены в сообществе "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте". Как поясняет автор поста, вор успел обокрасть офисный холодильник дважды. "В первый раз были украдены котлетки с картошкой, эклеры и энергетик. Сегодня в холодосе были суши - не взял, видимо не любит такое. Опять выбрал домашнюю еду в контейнере", - поясняет сотрудник офиса. Как видно по размещённым фото, в офисе предприняли соответствующие меры, наклеив снимки с камер видеонаблюдения на холодильник с припиской: "Привет! Тебя разыскивает полиция. Мы тоже хотим кушать! Поймаем - сдадим".

 

Теги  •  #вор #соцсети #холодильник

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Комментарии
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Игорь Усов  •  31 августа 2017, 19:01

Вот до чего доводит человека кризис в стране. Уже домашнюю еду крадут.

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