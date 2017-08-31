Соцсети: В Омске завёлся вор эклеров

Пользователи интернета пожаловались на рецидив краж еды из холодильника офиса. Вор, по их словам, крадёт котлеты и эклеры, при этом брезгуя суши, - "видимо, не любит такое".

Скриншоты с камер видеонаблюдения, запечатлевшие потенциального злоумышленника, были размещены в сообществе "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте". Как поясняет автор поста, вор успел обокрасть офисный холодильник дважды. "В первый раз были украдены котлетки с картошкой, эклеры и энергетик. Сегодня в холодосе были суши - не взял, видимо не любит такое. Опять выбрал домашнюю еду в контейнере", - поясняет сотрудник офиса. Как видно по размещённым фото, в офисе предприняли соответствующие меры, наклеив снимки с камер видеонаблюдения на холодильник с припиской: "Привет! Тебя разыскивает полиция. Мы тоже хотим кушать! Поймаем - сдадим".