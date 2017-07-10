В Омской области вор решился украсть улей

Любитель чужого имущества выкрал улей с пасеки и спрятал его в лесу.

В МВД России по Муромцевскому району обратился 37-летний пасечник. Он пояснил, что во время его отсутствия был похищен улей. Ущерб он оценил в шесть тысяч рублей.

Опросив потерпевшего и свидетелей, полицейские выяснили, что накануне вечером в районе пасеки они видели местного жителя, передвигавшегося на автомобиле ВАЗ. Стражам правопорядка удалось установить личность похитителя.

Им оказался 40-летний мужчина, который не стал отрицать своей причастности к преступлению.

- Он пояснил полицейским, что спрятал улей в лесу неподалеку от места преступления. Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".