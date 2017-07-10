В Омской области вор решился украсть улей
Происшествия  •  10 июля 2017, 10:31  •  печать

В Омской области вор решился украсть улей

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Любитель чужого имущества выкрал улей с пасеки и спрятал его в лесу.

В МВД России по Муромцевскому району обратился 37-летний пасечник. Он пояснил, что во время его отсутствия был похищен улей. Ущерб он оценил в шесть тысяч рублей.

Опросив потерпевшего и свидетелей, полицейские выяснили, что накануне вечером в районе пасеки они видели местного жителя, передвигавшегося на автомобиле ВАЗ. Стражам правопорядка удалось установить личность похитителя.

Им оказался 40-летний мужчина, который не стал отрицать своей причастности к преступлению.

- Он пояснил полицейским, что спрятал улей в лесу неподалеку от места преступления. Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #кража #полиция #пчелы

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  10 июля 2017, 11:03

А этот вор объяснил свой поступок? Зачем он украл пчел? Какую материальную выгоду преследовал?

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Sergey Klimenko  •  10 июля 2017, 10:48

Я считаю что его нужно отпустить,потому что на самом деле это была не кража. И в лесу он его не прятал, а вернул на малую родину. Мужик просто борец за права насекомых.

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