Вор-рецидивист похитил оргтехнику из здания омского министерства

Судимый за совершение краж омич перелез из своей квартиры в здание министерства труда и социального развития, чтобы похитить мониторы.

Преступление было совершено накануне, 30 июля, в здании, которое находится на улице Дмитриева, 5. Вор проник в помещение через окно и похитил несколько мониторов и вентилятор.

- Он живёт через стенку, его окно смежное с окном организации, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД по городу Омску. – Оперативники, когда приехали на место преступления, отправились к нему, поскольку он ранее уже был судим за совершение кражи. А он вышел им навстречу с похищенным имуществам в руках. Впоследствии выяснилось, что два монитора он успел сдать в ломбард. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В омской полиции отметили, что это не первое преступление, совершённое вором за последние несколько месяцев. Ранее сообщалось о 18-летнем парне, который похитил полтора километра кабеля под метромостом. Как выяснил "Омск Здесь", именно он и совершил накануне кражу в здании министерства труда и социального развития.