Вор-рецидивист похитил оргтехнику из здания омского министерства
Происшествия  •  31 июля 2017, 12:18, последнее обновление 31 июля 2017, 13:49  •  печать

Вор-рецидивист похитил оргтехнику из здания омского министерства

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Судимый за совершение краж омич перелез из своей квартиры в здание министерства труда и социального развития, чтобы похитить мониторы. 

Преступление было совершено накануне, 30 июля, в здании, которое находится на улице Дмитриева, 5. Вор проник в помещение через окно и похитил несколько мониторов и вентилятор.

- Он живёт через стенку, его окно смежное с окном организации, - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД по городу Омску. – Оперативники, когда приехали на место преступления, отправились к нему, поскольку он ранее уже был судим за совершение кражи. А он вышел им навстречу с похищенным имуществам в руках. Впоследствии выяснилось, что два монитора он успел сдать в ломбард. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В омской полиции отметили, что это не первое преступление, совершённое вором за последние несколько месяцев. Ранее сообщалось о 18-летнем парне, который похитил полтора километра кабеля под метромостом. Как выяснил "Омск Здесь", именно он и совершил накануне кражу в здании министерства труда и социального развития. 

Теги  •  #вор #кража #Министерство труда и социального развития #полиция #УМВД

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Комментарии
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Роман Орехов  •  31 июля 2017, 15:33

Незатейливый план был видно, можно было легко предугадать к кому придут впервую очередь при таком происшествии и расположении помещений.

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