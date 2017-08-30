В Омске найден мёртвым бывший высокопоставленный полицейский

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела руководителя компании, который, по данным омских СМИ, ранее занимал должность главы одного из отделов полиции Омска.
42-летний мужчина не вернулся домой, розыск начала его жена, обратившаяся в полицию. Об этом сообщает "ОмскРегион". Тело бывшего офицера полиции нашли в гараже. По предварительной информации, он свёл счёты с жизнью.
Да чушь это всё, будто нет более простых способов самоубийства и полицейский такого уровня не знал о них, скорее всего убили его.
Наверное, старые грешки дали о себе знать. Но мужчину все равно жалко.