В Омске найден мёртвым бывший высокопоставленный полицейский

Тело мужчины нашли в гараже. По предварительной версии, он покончил с собой.

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела руководителя компании, который, по данным омских СМИ, ранее занимал должность главы одного из отделов полиции Омска.

42-летний мужчина не вернулся домой, розыск начала его жена, обратившаяся в полицию. Об этом сообщает "ОмскРегион". Тело бывшего офицера полиции нашли в гараже. По предварительной информации, он свёл счёты с жизнью.