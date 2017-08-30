В Омске найден мёртвым бывший высокопоставленный полицейский
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 15:37, последнее обновление 30 августа 2017, 15:41  •  печать

В Омске найден мёртвым бывший высокопоставленный полицейский

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Тело мужчины нашли в гараже. По предварительной версии, он покончил с собой.

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела руководителя компании, который, по данным омских СМИ, ранее занимал должность главы одного из отделов полиции Омска.

42-летний мужчина не вернулся домой, розыск начала его жена, обратившаяся в полицию. Об этом сообщает "ОмскРегион". Тело бывшего офицера полиции нашли в гараже. По предварительной информации, он свёл счёты с жизнью.

Теги  •  #полиция #следственный комитет

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Комментарии
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Александр Божежар  •  30 августа 2017, 17:33

Да чушь это всё, будто нет более простых способов самоубийства и полицейский такого уровня не знал о них, скорее всего убили его.

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Светлана Владимирова  •  30 августа 2017, 16:41

Наверное, старые грешки дали о себе знать. Но мужчину все равно жалко.

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