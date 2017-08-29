Омичу назначили 105 часов обязательных работ за езду без прав
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 22:55, последнее обновление 29 августа 2017, 22:57  •  печать

Омичу назначили 105 часов обязательных работ за езду без прав

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Полицейские задержали водителя, который совершил несколько нарушений правил дорожного движения.

Сегодня, около 1:05 в районе перекрестка улиц Химикова и проспекта Мира экипаж ДПС увидел автомобиль ВАЗ-11113, который проехал перекрёсток на красный свет. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но тот только увеличил скорость и попытался скрыться.

Около дома №169 машина была остановлена, после чего водитель вышел из авто и попытался сбежать. Во время проверки выяснилось, что за рулём ВАЗа находится 24-летний мужчина, лишенный водительских прав.

В отношении омича составлены административные протоколы за выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке и езду без прав. Суд рассмотрел материалы о правонарушении и назначил нарушителю 105 часов обязательных работ.

Теги  •  #лишение водительских прав #обязательные работы #ПДД

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