Омичу назначили 105 часов обязательных работ за езду без прав

Сегодня, около 1:05 в районе перекрестка улиц Химикова и проспекта Мира экипаж ДПС увидел автомобиль ВАЗ-11113, который проехал перекрёсток на красный свет. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но тот только увеличил скорость и попытался скрыться.

Около дома №169 машина была остановлена, после чего водитель вышел из авто и попытался сбежать. Во время проверки выяснилось, что за рулём ВАЗа находится 24-летний мужчина, лишенный водительских прав.

В отношении омича составлены административные протоколы за выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требования об остановке и езду без прав. Суд рассмотрел материалы о правонарушении и назначил нарушителю 105 часов обязательных работ.