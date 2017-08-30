В Омске 3-летний мальчик выпал из окна

Маленький ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал на улицу со второго этажа частного дома.

Вчера, 29 августа, около 21:00 в детскую городскую больницу привезли 3-летнего ребёнка с многочисленными травмами. Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно известно, что маленький мальчик облокотился на москитную сетку в комнате, расположенной на втором этаже частного дома в посёлке Чукреевка. Сетка не выдержала, поэтому ребёнок выпал из окна.

О случившемся родителям рассказала старшая дочь, которая увидела, как мальчик забрался на подоконник, облокотился о сетку и выпал наружу. Взрослые сразу же вызвали скорую помощь.

Сейчас состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Он получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Во время проверки следователи узнают, почему маленький мальчик остался без присмотра взрослых.