В Омске 3-летний мальчик выпал из окна
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 12:58, последнее обновление 30 августа 2017, 13:08  •  печать

В Омске 3-летний мальчик выпал из окна

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Маленький ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал на улицу со второго этажа частного дома.

Вчера, 29 августа, около 21:00 в детскую городскую больницу привезли 3-летнего ребёнка с многочисленными травмами. Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно известно, что маленький мальчик облокотился на москитную сетку в комнате, расположенной на втором этаже частного дома в посёлке Чукреевка. Сетка не выдержала, поэтому ребёнок выпал из окна.

О случившемся родителям рассказала старшая дочь, которая увидела, как мальчик забрался на подоконник, облокотился о сетку и выпал наружу. Взрослые сразу же вызвали скорую помощь.

Сейчас состояние ребёнка оценивается как тяжёлое. Он получил открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Во время проверки следователи узнают, почему маленький мальчик остался без присмотра взрослых.

Теги  •  #больница #окно #ребенок #следственный комитет

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  30 августа 2017, 15:10

Трехлетний ребенок может и может играть без присмотра в соседней комнате, но окна должны быть закрыты, да и все опасное надо убрать подальше от любопытных детских глаз.

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Мирослав В-ов  •  30 августа 2017, 13:31

Ничего себе, какие травмы. Хочется надеяться, что с ребенком все будет в порядке. Эти москитные сетки так ненадежны, сколько уже случаев падения детей.

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