Жители 19 домов в Омской области переплачивали за ОДН
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 12:21, последнее обновление 29 августа 2017, 12:36  •  печать

Жители 19 домов в Омской области переплачивали за ОДН

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Омские прокуроры потребовали от управляющей компании "Ясная поляна" провести перерасчёт начисления платы за общедомовые нужды жителям 19 домов в селе Троицком, которые с 2011 г., как выяснилось, переплачивали за ОДН.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в течение шести лет ООО "УК "Ясная поляна" "в отсутствие соответствующего решения собственников жилых помещений необоснованно распределяло плату за сверхнормативный объём потребления коммунальной услуги по водоснабжению на ОДН между жителями". В итоге за весь период каждый из жителей переплатил за коммунальные услуги в среднем по две тысячи рублей. Управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений, предусматривающее необходимость перерасчёта платежей.

Теги  •  #Водоотведение #общедомовые нужды #прокуратура

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