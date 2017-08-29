Жители 19 домов в Омской области переплачивали за ОДН

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в течение шести лет ООО "УК "Ясная поляна" "в отсутствие соответствующего решения собственников жилых помещений необоснованно распределяло плату за сверхнормативный объём потребления коммунальной услуги по водоснабжению на ОДН между жителями". В итоге за весь период каждый из жителей переплатил за коммунальные услуги в среднем по две тысячи рублей. Управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений, предусматривающее необходимость перерасчёта платежей.
Омские прокуроры потребовали от управляющей компании "Ясная поляна" провести перерасчёт начисления платы за общедомовые нужды жителям 19 домов в селе Троицком, которые с 2011 г., как выяснилось, переплачивали за ОДН.
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