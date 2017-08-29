Жители 19 домов в Омской области переплачивали за ОДН

Омские прокуроры потребовали от управляющей компании "Ясная поляна" провести перерасчёт начисления платы за общедомовые нужды жителям 19 домов в селе Троицком, которые с 2011 г., как выяснилось, переплачивали за ОДН.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в течение шести лет ООО "УК "Ясная поляна" "в отсутствие соответствующего решения собственников жилых помещений необоснованно распределяло плату за сверхнормативный объём потребления коммунальной услуги по водоснабжению на ОДН между жителями". В итоге за весь период каждый из жителей переплатил за коммунальные услуги в среднем по две тысячи рублей. Управляющей компании было внесено представление об устранении нарушений, предусматривающее необходимость перерасчёта платежей.