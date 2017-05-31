Нормативы на ОДН больше не будут шокировать омичей

Областные власти пообещали, что новые тарифы, установленные для расчёта потребления ресурсов на общедомовые нужды, больше не будут самыми высокими в стране.

Губернатор Омской области Виктор Назаров одобрил итоги работы Региональной энергетической комиссии по расчёту нормативов на ОДН. Местные власти пообещали, что они значительно снизятся.

Напомним, с 1 января услуги по предоставлению электроэнергии, холодной и горячей воды для общедомовых нужд переведены из коммунальных в жилищные. Квитанции за ОДН стали выставлять управляющие организации, расчёт проводился по нормативу. Эти нормативы ввергли в шок большинство омичей. В большинстве случаев претензии были к нормативам за электроэнергию по ОДН. За неё жители по всей стране стали платить больше, чем до этого платили по приборам учёта. "Электрический" норматив, установленный в Омской области, входил в десятку самых высоких в стране, чему был весьма не рад Виктор Назаров, распорядившийся пересмотреть расчёты.

К примеру, в среднем в Омске квартира 33 кв. м по действующим нормативам платит 160-180 рублей, по приборам учёта - 35-45 руб., по вновь пересмотренным 50-55 руб. Если раньше нормативы на ОДН по электроэнергии были одними из самых высоких в стране, то теперь они в середине рейтинга. По воде новые нормативы отличаются от действующих незначительно.

Большинство регионов примет новые нормативы 31 мая, поскольку все ожидают решения Государственной думы, которое позволит жителям выбирать, как они хотят платить - по нормативу или согласно показаниям приборов учёта.