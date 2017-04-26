Омского губернатора больше не будут шокировать тарифы на ОДН

Главу региона заверили, что нормативы на ОДН максимально приближены к фактическим значениям. Норматив на электроэнергию снизился почти в три раза. В целом снижен норматив и на водоснабжение. Рост произойдёт на ряде категорий домов с максимальной степенью благоустройства.

Как сообщается на сайте правительства Омской области, сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Виктора Назарова с председателем Региональной энергетической комиссии Олегом Голубевым и главой Минстроя Александром Бирюковым. Обсуждался порядок и сроки введения нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. В соответствии с законодательством, с 1 января 2017 года эти услуги переведены из коммунальных в жилищные, установлен новый порядок расчёта платы за ОДН.

Напомним, в феврале этого года Назаров, по его словам, был шокирован, когда увидел новые квитанции с расчётом ОДН. С установлением нормативов он попросил разобраться своих подчинённых. Позже омским ОДН удивился министр строительства России Михаил Мень, выяснив, что норматив расходов на электроэнергию в стандартном 9-этажном доме в Омске в два раза выше аналогичного в Новосибирске.

На встрече Виктору Назарову представили доклад, из которого следует, что нормативы ОДН максимально приближены к фактическим значениям. Значения жилищных нормативов на электроэнергию по сравнению со старыми "коммунальными" ниже от 30 % (9-этажный дом с двумя лифтами) до 2-3 раз (5-этажный дом без лифта). Значения жилищных нормативов по водоснабжению в целом снизились (в 2-этажных благоустроенных домах - до 20 %), рост произойдёт только по 5, 7, 8, 13 и 15-этажным домам с максимальной степенью благоустройства. При этом по самой массовой категории домов - пятиэтажки с максимальной степенью благоустройства - значение норматива увеличится лишь на тысячную долю. Рост платежа за квадратный метр составит 1 тысячную копейки. Сниженные нормативы установлены для домов, использующих энергосберегающие технологии.

РЭК Омской области готова утвердить жилищные нормативы в первой декаде мая. Новые нормативы будет введены в действие с 1 июня 2017 года.