Омичка сдала полицейским мужа, выращивавшего в огороде коноплю

41-летнему омичу грозит до двух лет лишения свободы за незаконное культивирование конопли у себя в огороде.

В ОМВД России по Большереченскому району узнали, что местный житель выращивает наркотические растения на придомовой территории. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли в огороде 60 ухоженных кустов конопли.

Жена подозреваемого рассказала, что её супруг выращивает в огороде коноплю, за которой ухаживает, поливает и окучивает. Подросшие растения он высушивал в доме.

Полицейские изъяли свежие и высушенные кусты, семена и инструменты для выращивания растений. Выяснилось, что 41-летний омич заказал семена конопли на одном из сайтов для выращивания и собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.