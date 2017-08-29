Омичка сдала полицейским мужа, выращивавшего в огороде коноплю
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 10:35  •  печать

Омичка сдала полицейским мужа, выращивавшего в огороде коноплю

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41-летнему омичу грозит до двух лет лишения свободы за незаконное культивирование конопли у себя в огороде.

В ОМВД России по Большереченскому району узнали, что местный житель выращивает наркотические растения на придомовой территории. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли в огороде 60 ухоженных кустов конопли.

Жена подозреваемого рассказала, что её супруг выращивает в огороде коноплю, за которой ухаживает, поливает и окучивает. Подросшие растения он высушивал в доме.

Полицейские изъяли свежие и высушенные кусты, семена и инструменты для выращивания растений. Выяснилось, что 41-летний омич заказал семена конопли на одном из сайтов для выращивания и собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #конопля #огород #полиция

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  29 августа 2017, 12:06

Может, сначала надо было развестись, а потом уже сдавать бывшего мужа? Или муж все простит?

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