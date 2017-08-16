Омичка перевозила пять мешков конопли, чтобы скормить птицам

Вчера, 15 августа, около 22:00 экипаж вневедомственной охраны ехал по маршруту патрулирования по улице 20-я Линия. На пересечении с улицей 10 лет Октября сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль Nissan, через стекла которого в салоне было видно большое количество похожих на коноплю листьев.

Силовики остановили авто и убедились, что внутри действительно находилось запрещенное растение. 48-летняя водитель сказала, что собиралась использовать коноплю в качестве корма для домашних птиц. В настоящее время омичка задержана и передана сотрудникам полиции.

Отметим, что для упаковки изъятого растения понадобилось пять больших полиэтиленовых мешков. Полицейские проводят проверку.