Омичка перевозила пять мешков конопли, чтобы скормить птицам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 16:07  •  печать

Омичка перевозила пять мешков конопли, чтобы скормить птицам

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Сотрудники Росгвардии задержали 48-летнюю омичку, которая перевозила крупную партию конопли.

Вчера, 15 августа, около 22:00 экипаж вневедомственной охраны ехал по маршруту патрулирования по улице 20-я Линия. На пересечении с улицей 10 лет Октября сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль Nissan, через стекла которого в салоне было видно большое количество похожих на коноплю листьев.

Силовики остановили авто и убедились, что внутри действительно находилось запрещенное растение. 48-летняя водитель сказала, что собиралась использовать коноплю в качестве корма для домашних птиц. В настоящее время омичка задержана и передана сотрудникам полиции.

Отметим, что для упаковки изъятого растения понадобилось пять больших полиэтиленовых мешков. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #конопля #Росгвардия

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Комментарии
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Роман Орехов  •  16 августа 2017, 17:37

Интересно, что это за птицы такие которые коноплю любят, хотя если травка росла в поле можно и не подумать что это та самая запрещённая, кто ее видел то настоящую коноплю.

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soveren11 Эксквайр  •  16 августа 2017, 16:44

Как-то сомнительно, что она таки собиралась скормить коноплю птицам. С другой стороны, преступный замысел ещё доказать надо.

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