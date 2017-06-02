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Выращивавший коноплю в гараже омич получил условный срок
Происшествия  •   2 июня 2017, 12:35, последнее обновление 2 июня 2017, 12:36  •  печать

Выращивавший коноплю в гараже омич получил условный срок

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В Омске вынесли приговор 32-летнему омичу, выращивавшему коноплю в гараже. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 1 месяца условно.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Дмитрия Рудева. Он признан виновным по части 1 ст. 231 УК РФ и части 2 т. 228 УК РФ.

Суд установил, что Рудев создал специальные условия для выращивания конопли в одном из гаражей "Мотор-33". В дальнейшем с октября 2016 года до 22 февраля 2017 года он ежедневно ухаживал за рассадой, и созревшие 22 растения использовал для себя. В феврале 2017 года Рудев был задержан полицейскими: в ходе осмотра его автомобиля и гаража были изъяты 73,37 граммов марихуаны и растения конопли массой около 2946 граммов.

Свою вину в совершении преступления Дмитрий Рудев признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 1 месяца условно с испытательным сроком 1 год. Коноплю, марихуану и предметы, предназначенные для выращивания, суд постановил уничтожить.

Теги  •  #конопля #марихуана #наркотики #суд #условный срок

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