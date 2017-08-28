На трассе под Омском водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб

Сегодня, 28 августа, около 00:10 в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району сообщили о ДТП на 145 км трассы Омск - Тара. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие полицейские узнали, что 29-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте ДТП ещё до приезда скорой.

Сейчас полицейские устанавливают все причины случившегося.