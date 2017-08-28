На трассе под Омском водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 17:11  •  печать

На трассе под Омском водитель ВАЗа улетел в кювет и погиб

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В Большереченском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Водитель "шестёрки" скончался до приезда скорой помощи.

Сегодня, 28 августа, около 00:10 в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району сообщили о ДТП на 145 км трассы Омск - Тара. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие полицейские узнали, что 29-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель скончался на месте ДТП ещё до приезда скорой.

Сейчас полицейские устанавливают все причины случившегося.

Теги  •  #водитель #ДТП #погибший

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Комментарии
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Злата Маркова  •  28 августа 2017, 19:02

Видимо, ДТП произошло уже в темное время суток, в это время нужно ехать предельно осторожно и соблюдать скоростной режим. Жаль, мужчина совсем молодой.

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