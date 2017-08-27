Под Омском водитель "Камаза" скрылся с места смертельного ДТП

Один человек погиб в ДТП, произошедшем вчера на трассе Омск-Черлак. Виновник аварии пытался скрыться с места происшествия.

Вчера, 26 августа, около 20:00 на трассе Омск-Черлак произошло ДТП. Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", ехал по трассе Омск - Черлак в направлении Казахстана. В районе 71 км при совершении обгона он не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ - 21099 под управлением 29-летнего мужчин, который во встречном направлении.

После столкновения легковой автомобиль продолжил движение, выехал на сторону дороги предназначенной для встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем "КАМАЗ" под управлением мужчины 1986 г.р, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.

После ДТП 28-летний водитель "КАМАЗа" оставил место ДТП, однако его удалось задержать на 141 км автодороги Омск - Черлак.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ" скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Вторая пассажирка - 17 летняя девушка, доставлена в больницу.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Известно, что у водителей транспортных средств признаков опьянения не выявлено.