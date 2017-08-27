Под Омском водитель "Камаза" скрылся с места смертельного ДТП

Вчера, 26 августа, около 20:00 на трассе Омск-Черлак произошло ДТП. Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "КАМАЗ", ехал по трассе Омск - Черлак в направлении Казахстана. В районе 71 км при совершении обгона он не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ - 21099 под управлением 29-летнего мужчин, который во встречном направлении.
После столкновения легковой автомобиль продолжил движение, выехал на сторону дороги предназначенной для встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем "КАМАЗ" под управлением мужчины 1986 г.р, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.
После ДТП 28-летний водитель "КАМАЗа" оставил место ДТП, однако его удалось задержать на 141 км автодороги Омск - Черлак.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ" скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Вторая пассажирка - 17 летняя девушка, доставлена в больницу.
По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Известно, что у водителей транспортных средств признаков опьянения не выявлено.
Хорошо, задержали виновника ДТП. Ведь пытаясь скрыться, мог устроить другую аварию.
Как можно бежать с места ДТП, вместо того, чтобы остановиться и попытаться помочь пострадавшим? Непонятно, на что рассчитывал водитель КАМАЗа.
Не понимаю я логики "беглецов" - скрыться с места преступления на КамАЗе практически невозможно.
Зачем было скрываться с места происшествия, КАМАЗ не иголка в стоге сена, теперь ещё и за это отвечать придётся водителю
Хорошо хоть, что виновника аварии все-таки задержали. Теперь ответит и за ДТП, и за свой побег.
17 лет - вся жизнь впереди, если бы не безответственные маневры водителя КамАЗа. Ему-то что, он почти как в танке.