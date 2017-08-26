Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Омской области 
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 26 августа 2017, 14:32, последнее обновление 26 августа 2017, 19:18  •  печать

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Омской области 

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Два водителя автомобилей Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail скончались на месте. Также во время аварии погибла пассажирка Nissan. Еще один пассажир иномарки доставлен в травмами в больницу.

Сегодня, 26 августа, около 10:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП автодороге Омск – Муромцево. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны поселка Муромцево в сторону Омска. В районе 21 км он врезался в Nissan X-Trail, водителем которого был 58-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля  Nissan скончались на месте аварии.

 

Второй пассажир – 31-летний мужчина – был доставлен в больницу. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #ДТП #погибшие #трасса

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Комментарии
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Виктор Монин  •  26 августа 2017, 19:48

Погода хорошая и видимость тоже. Непонятно, что помешало автомобилям разъехаться. Видимо превышение скорости и не справился с управлением. Жаль погибших людей.

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Dima Elf  •  26 августа 2017, 20:14

Превышение - наиболее, очень вероятная причина и только. Но на деле, возможны другие варианты. Экспертиза покажет. У меня брат работает следователем по тяжким ДТП (с жертвами), так вот с его рассказов в том числе, я понял, что значительный процент аварий бывает просто оттого, что водителю стало плохо во время движения. Ещё проблемы по технической части, с ходовой и тормозной системами не редкость.

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Дина Кранц  •  26 августа 2017, 15:23

Какой ужас, очень жалко погибшхи и их семьи.Наверняка водитель Mitsubishi ехал на высокой скорости. Почему ничего не написали об этом?

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Елена Соколова  •  26 августа 2017, 17:06

Родственник в гибдд служит. Превышение скорости, неумение рассчитать её и расстояние до другой машины - основные причины аварий.

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Сергей Почеп  •  26 августа 2017, 14:51

Жаль, что люди погибли, это еще раз говорит о том, что ездить нужно аккуратней, с соблюдением правил дорожного движения. Надеюсь, что с выжившим пассажиром будет все нормально.

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