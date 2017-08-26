Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Омской области 

Сегодня, 26 августа, около 10:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП автодороге Омск – Муромцево. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны поселка Муромцево в сторону Омска. В районе 21 км он врезался в Nissan X-Trail, водителем которого был 58-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля Nissan скончались на месте аварии.
Второй пассажир – 31-летний мужчина – был доставлен в больницу. Полицейские проводят проверку.
Погода хорошая и видимость тоже. Непонятно, что помешало автомобилям разъехаться. Видимо превышение скорости и не справился с управлением. Жаль погибших людей.
Превышение - наиболее, очень вероятная причина и только. Но на деле, возможны другие варианты. Экспертиза покажет. У меня брат работает следователем по тяжким ДТП (с жертвами), так вот с его рассказов в том числе, я понял, что значительный процент аварий бывает просто оттого, что водителю стало плохо во время движения. Ещё проблемы по технической части, с ходовой и тормозной системами не редкость.
Какой ужас, очень жалко погибшхи и их семьи.Наверняка водитель Mitsubishi ехал на высокой скорости. Почему ничего не написали об этом?
Родственник в гибдд служит. Превышение скорости, неумение рассчитать её и расстояние до другой машины - основные причины аварий.
Жаль, что люди погибли, это еще раз говорит о том, что ездить нужно аккуратней, с соблюдением правил дорожного движения. Надеюсь, что с выжившим пассажиром будет все нормально.