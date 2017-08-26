Три человека погибли в страшном ДТП на трассе в Омской области

Два водителя автомобилей Mitsubishi Pajero и Nissan X-Trail скончались на месте. Также во время аварии погибла пассажирка Nissan. Еще один пассажир иномарки доставлен в травмами в больницу.

Сегодня, 26 августа, около 10:45 в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП автодороге Омск – Муромцево. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны поселка Муромцево в сторону Омска. В районе 21 км он врезался в Nissan X-Trail, водителем которого был 58-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля Nissan скончались на месте аварии.

Второй пассажир – 31-летний мужчина – был доставлен в больницу. Полицейские проводят проверку.