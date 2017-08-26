Омичка сбила 9-летнего велосипедиста в ДТП на Заозёрной 

Накануне в Омске произошло ДТП, в результате которого школьник попал в больницу.

Вчера, 25 августа, около 18:55 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на улице 6-й Заозерной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 25-летняя водитель автомобиля Nissan Primera когда ехала в сторону улицы Заозерной сбила велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 9-летний мальчик с травмами попал в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.