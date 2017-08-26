Омичка сбила 9-летнего велосипедиста в ДТП на Заозёрной 

Вчера, 25 августа, около 18:55 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на улице 6-й Заозерной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 25-летняя водитель автомобиля Nissan Primera когда ехала в сторону улицы Заозерной сбила велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 9-летний мальчик с травмами попал в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.
Ужасно узнать, что ребенка сбила машина...
Школьники часто неосторожны, да и водители нарушают правила.
Считаю, что родители должны запрещать детям в таком юном возрасте ездить на велосипеде по дорогам. Это очень опасно.
А все из-за того, что нет нормальных велосипедных дорожек. Давно уже пора их вводить на уровне закона.
Это замкнутый круг. Велосипедных дорожек нет, а водителям не хватает внимательности.
Все таки хорошо что в городе велосипедов становится все больше и больше, а вот велосипедных дорожек в таком же прогрессе не пребавляется, да и водители не всегда реагируют на двухколёсных участников движения, выздоровления юному велосипедисту.