Омичка сбила 9-летнего велосипедиста в ДТП на Заозёрной 
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 26 августа 2017, 12:09, последнее обновление 26 августа 2017, 19:17  •  печать

Омичка сбила 9-летнего велосипедиста в ДТП на Заозёрной 

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Накануне в Омске произошло ДТП, в результате которого школьник попал в больницу.

Вчера, 25 августа, около 18:55 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на улице 6-й Заозерной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 25-летняя водитель автомобиля Nissan Primera когда ехала в сторону улицы Заозерной сбила велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 9-летний мальчик с травмами попал в больницу.

 

Полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка.

Теги  •  #больница #велосипед #ДТП #школьник

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  26 августа 2017, 17:53

Ужасно узнать, что ребенка сбила машина...
Школьники часто неосторожны, да и водители нарушают правила.

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Анна П.  •  26 августа 2017, 17:37

Считаю, что родители должны запрещать детям в таком юном возрасте ездить на велосипеде по дорогам. Это очень опасно.

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Олег Конанов  •  26 августа 2017, 14:05

А все из-за того, что нет нормальных велосипедных дорожек. Давно уже пора их вводить на уровне закона.

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Злата Маркова  •  26 августа 2017, 18:59

Это замкнутый круг. Велосипедных дорожек нет, а водителям не хватает внимательности.

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Роман Орехов  •  26 августа 2017, 13:06

Все таки хорошо что в городе велосипедов становится все больше и больше, а вот велосипедных дорожек в таком же прогрессе не пребавляется, да и водители не всегда реагируют на двухколёсных участников движения, выздоровления юному велосипедисту.

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