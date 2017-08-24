В Омской области за сутки двое детей попали под колёса авто

Накануне в Омске и Омской области произошли две аварии с участием детей. К счастью, школьники не пострадали и отпущены после осмотра медиков домой.

Вчера, 23 августа, в 19:20 в дежурную часть автоинспекции поступило сообщение из больницы о ДТП на улице Конева. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 37-летний водитель ВАЗ-21154 ехал по двору возле дома № 8 на улице Конева. В какой-то момент он наехал на 7-летнюю девочку, которая переходила дворовый проезд. В результате аварии школьница попала в больницу, откуда её отпустили после прохождения осмотра.

Также вчера в 20:00 в дежурную часть ОМВД России по Калачинскому району позвонили и рассказали о ДТП на улице Смирнова в городе Калачинске. Прибывшие полицейские узнали, что 7-летний велосипедист ехал по улице Фрунзе и врезался в ВАЗ-21099, за рулём которого находился 24-летний мужчина. В результате аварии медики осмотрели школьника прямо на месте и отпустили. Полиция проводит проверки.