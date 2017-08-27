В Омске кондуктор лишилась смартфона за 33 тысячи рублей

Сотрудники омской полиции раскрыли кражу дорогого смартфона. Гаджет был похищен у 53-летнего кондуктора. Омичка рассказала, что в конце рабочего дня оставила мобильный телефон, подаренный ей сыном, в одном из помещений ПАТП. Как позже выяснили сотрудники уголовного розыска, её 51-летняя коллега-кондуктор обнаружила утерянное имущество и решила забрать себе.

На допросе любительница чужих телефонов пояснила, мобильный телефон стоимостью 33 500 руб. подарила сыну. Похищенный гаджет изъят и возвращён законному владельцу.