В Омске проведут чемпионат по спиннерам

В нашем городе пройдёт чемпионат по спиннерам. Об этом сообщается на сайте омской "Меги". Организаторы предлагают всем омичам, виртуозно владеющим этим модным гаджетом, показать свои умения. Выберут лучшего из лучших 1 сентября на главной сцене "Меги".
Отбор участников пройдет с 14 по 31 августа, после чего каждый из счастливчиков получит приглашение на одно из самых уникальных соревнований этого года.
Интересно, долго ли продержится мода на эти крутилки. А пока будем верить, что они и стресс снимают, и пальцы здорово тренируют, даже от вредных привычек избавляют.
Какие там умения-то? Что ещё можно со спиннером делать, кроме как крутить его?