В Омске проведут чемпионат по спиннерам
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 27 августа 2017, 18:38, последнее обновление 27 августа 2017, 19:34  •  печать

В Омске проведут чемпионат по спиннерам

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Отбор участников состоится с 14 по 31 августа. Лучшего выберут на чемпионате, который пройдёт 1 сентября в "Меге".

В нашем городе пройдёт чемпионат по спиннерам. Об этом сообщается на сайте омской "Меги". Организаторы предлагают всем омичам, виртуозно владеющим этим модным гаджетом, показать свои умения. Выберут лучшего из лучших 1 сентября на главной сцене "Меги".

Отбор участников пройдет с 14 по 31 августа, после чего каждый из счастливчиков получит приглашение на одно из самых уникальных соревнований этого года.

Теги  •  #гаджет #спиннер #чемпионат

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Комментарии
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Елена Соколова  •  27 августа 2017, 20:30

Интересно, долго ли продержится мода на эти крутилки. А пока будем верить, что они и стресс снимают, и пальцы здорово тренируют, даже от вредных привычек избавляют.

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Антон Никольский  •  27 августа 2017, 19:35

Какие там умения-то? Что ещё можно со спиннером делать, кроме как крутить его?

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