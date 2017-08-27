В Омске проведут чемпионат по спиннерам

Отбор участников состоится с 14 по 31 августа. Лучшего выберут на чемпионате, который пройдёт 1 сентября в "Меге".

В нашем городе пройдёт чемпионат по спиннерам. Об этом сообщается на сайте омской "Меги". Организаторы предлагают всем омичам, виртуозно владеющим этим модным гаджетом, показать свои умения. Выберут лучшего из лучших 1 сентября на главной сцене "Меги".

Отбор участников пройдет с 14 по 31 августа, после чего каждый из счастливчиков получит приглашение на одно из самых уникальных соревнований этого года.