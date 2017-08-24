Омич заявил в полицию о краже Lexus, которой не было
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 14:52, последнее обновление 24 августа 2017, 15:07  •  печать

Омич заявил в полицию о краже Lexus, которой не было

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Владелец СТО, где ремонтировалась иномарка, отогнал её в другой автосервис, чтобы демонтировать только что установленное оборудование, за которое хозяин машины платить отказался.

Омской полицией расследуется угон автомобиля Lexus. Которого на самом деле не было. Как удалось установить дознавателям, владелец иномарки пригнал её на станцию технического обслуживания по ул. 1-я Путевая. Требовался мелкосрочный ремонт, который оценили в 6000 руб. Но позже сумма возросла до 11 000 руб.

- Значительно подорожавшую услугу владелец машины по окончании ремонта оплачивать отказался. Без его ведома частный предприниматель отогнал Lexus для демонтажа только что установленного оборудования на другое ремонтное предприятие. Это обстоятельство владелец воспринял как повод обратиться в полицию, оценив ущерб в 750 000 руб., - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас машина потерпевшему возращена. Уголовное дело расследуется по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Теги  •  #дороги #СТО #угон

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