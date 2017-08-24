Омич украл у 14-летней девочки квадрокоптер
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 13:09  •  печать

Омич украл у 14-летней девочки квадрокоптер

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Мужчина ехал в одном поезде с девочкой и её бабушкой. Как только семья вышла из купе, воришка воспользовался моментом и украл мобильный телефон и квадрокоптер.

К сотрудникам транспортной полиции на станции Омск обратилась пассажирка поезда "Новокузнецк - Анапа". Женщина сообщила, что у её внучки похитили сотовый телефон и квадрокоптер. Ущерб она оценила в 11 тыс. руб.

Стражам правопорядка удалось выяснить, что одна из пассажирок видела, как мужчина с соседнего спального места при выходе на станции Омск зашёл в полукупе к потерпевшей и, пробыв там некоторое время, спешно покинул вагон. Мужчину нашли и пригласили в отдел полиции для беседы.

- Предполагаемый подозреваемый, неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Омска, явился в управление с квадрокоптером и добровольно выдал его полицейским. Похищенный сотовый телефон он успел продать на рынке неизвестному мужчине, - добавили в полиции.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Теги  •  #квадрокоптер #кража #полиция

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  24 августа 2017, 14:04

Люди берут все, что под руку подвернется. И посадят же сейчас за эту мелочь.

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