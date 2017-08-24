Росприроднадзор не считает опасным выпавший белый порошок
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 13:55, последнее обновление 24 августа 2017, 14:25  •  печать

Росприроднадзор не считает опасным выпавший белый порошок

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Росприроднадзор прокомментировал ситуацию с порошком, который покрывает автомобили.

Напомним, ночью с 15 на 16 августа в нескольких районах города машины засыпало белым порошком. Омичи предположили в соцсетях, что появление таких выбросов связано с деятельностью ТЭЦ. Однако в Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды рассказали, что в это время в пробах содержание вредных веществ не было превышено. Как пишет "НГС.Омск" со ссылкой на Росприроднадзор, в пробах порошка, которым засыпало машины в Амурском посёлке, Нефтяниках и на Левом берегу с 15 на 16 августа, не нашли вредных для здоровья человека веществ.

- Это была пыль от определённого производственного оборудования. Предварительно есть один подозреваемый, в результате действий которого могло произойти загрязнение воздуха взвешенными веществами, - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора Виталий Нетребко.

Вчера, 23 августа, омичи снова пожаловались на неизвестный налёт на машинах. По словам омичей, белый порошок сдувается легко, но на влажной тряпке остаётся как сажа. В ответ на это в Росприроднадзоре по Омской области рассказали, что новых жалоб на появление порошка не было.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #порошок #Росприроднадзор #экология

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Комментарии
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Вероника Скворцова  •  24 августа 2017, 14:43

Горожан начали приучать к тому, что все происходящие в городе промышленные выбросы - это самая незначительная мелочь. Вскоре скажут, ведь никто от выброса сразу же не умер.

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