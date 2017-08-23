В Омской области 12-летний школьник утонул в котловане
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 14:36, последнее обновление 23 августа 2017, 15:19  •  печать

В Омской области 12-летний школьник утонул в котловане

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12-летний мальчик утонул в котловане, расположенном в селе Красный Октябрь. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту несчастного случая.

Вчера, 22 августа, около 19:00 в селе Красный Октябрь Черлакского района Омской области во время купания в водоёме утонул 12-летний школьник. Следственный комитет РФ по Омской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, мальчик, не спросив разрешения родителей, купался с друзьями в котловане. Через некоторое время его друг заметил, что школьника нет ни в воде, ни на берегу, где лежала только его одежда.

Не найдя друга, подросток прибежал домой и рассказал о случившемся своему деду, а тот - матери погибшего мальчика. Сегодня водолазы будут проводить мероприятия по поиску тела. Все обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе проверки.

Теги  •  #котлован #следственный комитет #школьник

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