В Омской области опекуны заставляли школьниц спать на ледяном полу и есть протухший суп

Семейная пара из Омской области стали опекунами трёх приёмных детей, которых заставляли поддерживать идеальный порядок в доме, а за любую провинность наказывали.

В Омске возбуждено уголовное дело на семейную пару из посёлка Надеждино Омской области. Они обвиняются в "Невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних с жестоким обращением".

Как пишет "Комсомольская правда", эта семья считалась образцовой. Супруги имеют троих детей, и при этом взяли опекунство над тремя приёмными: двумя девочками и мальчиком. Все дети посещают три кружка, а также хорошо учатся.

В январе 2017 года две приёмные девочки сбежали из дома. Через некоторое время их нашли и вернули в семью. Однако ситуация повторилась. Через два месяца подростки снова ушли из дома к родственнице женщины, у которой раньше жила одна из девочек.

После второго побега девочки рискнули поговорить с полицейскими, поскольку им запрещали рассказывать о том, что происходит у них дома. По словам подростков, приёмные дети должны были содержать дом в идеальной чистоте и готовить. Родные дети супругов от этой обязанности освобождались.

Опекуны придумывали приёмным девочкам изощрённые наказания: запрещали спать по двое суток, заставляли есть протухший суп и кашу на воде, спать зимой в котельной на ледяном полу, а также били, оскорбляли и грозились стерилизовать. Последняя угроза стала особенно актуальной, когда одна из девочек начала встречаться с мальчиком-ровесником. Подросток подарил юной омичке мобильный телефон, и когда опекуны нашли гаджет, приёмный отец бил девочку по лицу, пока та не разрешила прочитать СМС-сообщения.

В настоящее время школьницы живут у других опекунов и ждут совершеннолетия. Сейчас в приёмной семье остался 10-летний мальчик. В отношении него следствие пока не нашло фактов жестокого обращения. Супружескую пару уже судят, свою вину они полностью отрицают.