Следствие: Сотни миллионов через кассу "Оши" оформлялись на кочегара

По данным следствия, гендиректор ликёро-водочного завода "Оша" Андрей Аверченко, которому вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, заставлял работников предприятия не отражать в документах выпущенный алкоголь и продавал его через номинально созданное и подконтрольное ему предприятие.

Как пишут "Коммерческие вести" со ссылкой на начальника третьего отдела Следственного управления СК России по Омской области Олега Кучина, гендиректор завода "создал схему сокрытия выручки предприятия" и использовал её в течение всего 2013 г. Для этого Андрей Аверченко зарегистрировал номинальное ООО "Алтика", через которое продавался неучтённый на предприятии алкоголь. Бухгалтеры ЛВЗ не включали объёмы продаж через "Алтику" в налоговую базу по акцизу и не отражали полученную выручку в налоговой декларации по НДС.

Средства от продажи алкоголя через "Алтику" поступали на расчётный счёт ООО "Техтоника", а оттуда возвращались на ЛВЗ "Оша" на основании договоров займа. Всего таким образом было реализовано около 6,5 млн литров спиртного. "Далее денежные средства в сумме более 217 млн рублей, в соответствии с договорами переуступки прав требований, заключённых "Техтоникой" с физическим лицом, не имеющим отношение к деятельности ЛВЗ "Оша", получались из кассы ЛВЗ "Оша", - пояснил Олег Кучин. Человек, на которого эти деньги оформлялись бухгалтерами, по словам следователя, работал кочегаром.

Напомним, Андрей Аверченко подозревается в нарушении части второй ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов...), предполагаемая сумма ущерба - 140,41 млн рублей. По словам силовиков, не исключено, что по мере следствия сумма значительно вырастет. В квартире и офисе гендиректора "Оши" прошли обыски. Сам Андрей Аверченко отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ (позволяет не свидетельствовать против себя или родственников).