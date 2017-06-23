В омское министерство спорта пришли с обысками
Происшествия  •  23 июня 2017, 12:47, последнее обновление 23 июня 2017, 13:05  •  печать

В омское министерство спорта пришли с обысками

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В одном из структурных подразделений министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области прошли обыски.

Накануне к чиновникам из министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области пришли с обысками. Как пояснили "Омск Здесь" в самом ведомстве, обыски прошли в одном из структурных подразделений Минспорта. От каких-либо официальных комментариев до завершения проверки в министерстве воздерживаются.

По информации "Омск Здесь", обыски прошли в одном из бюджетных учреждений, подведомственных министерству по делам молодёжи, физкультуры и спорта. В СУ Следственного комитета России по Омской области участие сотрудников в следственных действиях не подтвердили.

Теги  •  #Минспорт #обыск

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