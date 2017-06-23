В омское министерство спорта пришли с обысками

В одном из структурных подразделений министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области прошли обыски.

Накануне к чиновникам из министерства по делам молодёжи, физкультуры и спорта Омской области пришли с обысками. Как пояснили "Омск Здесь" в самом ведомстве, обыски прошли в одном из структурных подразделений Минспорта. От каких-либо официальных комментариев до завершения проверки в министерстве воздерживаются.

По информации "Омск Здесь", обыски прошли в одном из бюджетных учреждений, подведомственных министерству по делам молодёжи, физкультуры и спорта. В СУ Следственного комитета России по Омской области участие сотрудников в следственных действиях не подтвердили.