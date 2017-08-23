23-летняя омичка едва не заколола бутылкой своего обидчика
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 10:46, последнее обновление 23 августа 2017, 10:48  •  печать

23-летняя омичка едва не заколола бутылкой своего обидчика

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Разбитой бутылкой девушка ударила в спину 27-летнему парню.

Ночью в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о конфликте между молодыми людьми у магазина по ул. Академика Павлова. Полицейские выяснили, что участниками ссоры стали 23-летняя девушка и 27-летний молодой человек. Омичка разбитой стеклянной бутылкой нанесла удар по спине парню.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, конфликт возник между двумя компаниями. Девушка была вместе со своим парнем. Пострадавший в настоящий момент доставлен в больницу, а его обидчица в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Теги  •  #больница #полиция #ссора

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