23-летняя омичка едва не заколола бутылкой своего обидчика

Ночью в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение о конфликте между молодыми людьми у магазина по ул. Академика Павлова. Полицейские выяснили, что участниками ссоры стали 23-летняя девушка и 27-летний молодой человек. Омичка разбитой стеклянной бутылкой нанесла удар по спине парню.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, конфликт возник между двумя компаниями. Девушка была вместе со своим парнем. Пострадавший в настоящий момент доставлен в больницу, а его обидчица в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.