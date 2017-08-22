Омич сдал в ломбард металлический гараж по чужому паспорту
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 18:01, последнее обновление 22 августа 2017, 19:26  •  печать

Омич сдал в ломбард металлический гараж по чужому паспорту

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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сдал в металлолом гараж по чужому паспорту, утерянному ещё в 2003 году.

Вчера, 21 августа, около 18:30 экипаж вневедомственной охраны во время объезда гаражного кооператива, расположенного в Кировском округе, заметил пропажу металлического гаража. Вскоре силовики обнаружили его в ближайшем пункте приёма металла.

Во время просмотра камер видеонаблюдения и изучения документов росгвардейцы заметили, что паспорт, ксерокопию которого оставил злоумышленник, принадлежит другому человеку.

26-летнего подозреваемого задержали около дома. За чужой гараж он выручил более 20 тыс. руб. Оказалось, что мужчина сдал гараж в металлолом благодаря грузоперевозчику и чужому паспорту, который был утерян жителем Кормиловского района ещё в 2003 году. Металлический гараж был возвращён владельцу, а задержанный передан полицейским.

Теги  •  #кража #паспорт #Росгвардия

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Комментарии
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Ivanko  •  22 августа 2017, 20:15

К сожалению, ухудшающаяся экономическая ситуация приводит к росту подобных преступлений, направленных на то, чтобы быстро заработать на чужом имуществе.

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Алёна Ярошевич  •  22 августа 2017, 19:06

Как же быстро работает голова, когда можно получить выгоду, почему же таким смышленым на ум не приходит найти хорошую работу.

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