Омич сдал в ломбард металлический гараж по чужому паспорту

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сдал в металлолом гараж по чужому паспорту, утерянному ещё в 2003 году.

Вчера, 21 августа, около 18:30 экипаж вневедомственной охраны во время объезда гаражного кооператива, расположенного в Кировском округе, заметил пропажу металлического гаража. Вскоре силовики обнаружили его в ближайшем пункте приёма металла.

Во время просмотра камер видеонаблюдения и изучения документов росгвардейцы заметили, что паспорт, ксерокопию которого оставил злоумышленник, принадлежит другому человеку.

26-летнего подозреваемого задержали около дома. За чужой гараж он выручил более 20 тыс. руб. Оказалось, что мужчина сдал гараж в металлолом благодаря грузоперевозчику и чужому паспорту, который был утерян жителем Кормиловского района ещё в 2003 году. Металлический гараж был возвращён владельцу, а задержанный передан полицейским.