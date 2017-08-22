Омич сдал в ломбард металлический гараж по чужому паспорту

Вчера, 21 августа, около 18:30 экипаж вневедомственной охраны во время объезда гаражного кооператива, расположенного в Кировском округе, заметил пропажу металлического гаража. Вскоре силовики обнаружили его в ближайшем пункте приёма металла.
Во время просмотра камер видеонаблюдения и изучения документов росгвардейцы заметили, что паспорт, ксерокопию которого оставил злоумышленник, принадлежит другому человеку.
26-летнего подозреваемого задержали около дома. За чужой гараж он выручил более 20 тыс. руб. Оказалось, что мужчина сдал гараж в металлолом благодаря грузоперевозчику и чужому паспорту, который был утерян жителем Кормиловского района ещё в 2003 году. Металлический гараж был возвращён владельцу, а задержанный передан полицейским.
К сожалению, ухудшающаяся экономическая ситуация приводит к росту подобных преступлений, направленных на то, чтобы быстро заработать на чужом имуществе.
Как же быстро работает голова, когда можно получить выгоду, почему же таким смышленым на ум не приходит найти хорошую работу.