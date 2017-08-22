На Ленинградском мосту может упасть ещё один фонарный столб

В омском паблике "Типичный Омск" появилась фотография фонарного столба, установленного на Лениградском мосту. На снимке отчетливо видно, как металлическая конструкция наклонилась на проезжую часть.

- Ещё один столб на Ленинградском мосту может упасть, - комментирует авто фото.

Пользователи соцсетей переживают, что фонарь может рухнуть при первом же сильном порыве ветра. Сейчас он создаёт угрозу не только для проезжающих авто, но и жизни и здоровья омичей.

Напомним, полторы недели назад на Ленинградском мосту на проезжавший автобус упал столб. Тогда в прокуратуре Омской области пояснили, что виновником инцидента стал троллейбус маршрута № 16, повредивший опору контактной сети. В результате верхняя часть столба нависла над дорогой.