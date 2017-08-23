Мошенники притворялись бедными омичками и вымогали деньги у иностранцев

Злоумышленники переписывались с пятью иностранцами от имени девушек, которые якобы хотели отношений, но нуждались в деньгах. Таким образом, они обманом получили 700 тыс. руб.

На этой неделе в Ленинском районном суде Омска начнутся слушания уголовынх дел двух омичей, помогавших неизвестному переписываться в интернете с пятью иностранцами, у которых обманом выманили 700 тыс. руб. Как пишет "Новый Омск" со ссылкой на областную прокуратуру, мужчины вступили в ОПГ, организатор которой вёл переписку с иностранцами из США, Швеции, Дании и Норвегии от имени омичек.

- Неустановленное лицо в течение длительного времени вело переписку с ними от имени реально существующих девушек. Сами девушки не знали об этом, - прокомментировал "Новому Омску" помощник прокурора Ленинского округа Егор Чуянов. - Войдя в доверие, он от имени девушек сообщал иностранцам, что они желают приехать для создания семейных отношений, но для этого нужны деньги.

Мнимые невесты жаловались иностранцам на тяжёлую судьбу и бедность, после чего получали деньги. Основным потерпевшим выступил гражданин США, который обратился в правоохранительные органы своей страны, но, не дождавшись помощи, подал заявление в Генеральную прокуратуру РФ через своего представителя.

Двое обвиняемых были посредниками между организатором и реальными девушками, у которых брали анкетные данные. Получив денежный перевод, девушки брали себе небольшой процент, а остальные деньги передавали по цепочке организатору.