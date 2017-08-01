В Омске поймали банду мошенников, похитивших у банка 3 млн рублей
Происшествия  •   1 августа 2017, 14:52, последнее обновление 1 августа 2017, 15:01  •  печать

В Омске поймали банду мошенников, похитивших у банка 3 млн рублей

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Двое мужчин разработали преступную схему, которая позволила им наживаться на банковских кредитах. 

Две жительницы Кормиловского района получили в банке потребительский кредит, но погашать его впоследствии они не стали. Сотрудники банка заподозрили неладное, и обратились с заявлением в полицию. Стражи порядка, проведя расследование, вскрыли мошенническую схему, по которой преступники обманывали кредитные организации.

- Женщины вступили в сговор с 59-летним руководителем одной из омских фирм и его 40-летним знакомым, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Последний передавал сельчанкам пакет документов с недостоверными сведениями о местах работы и размере заработной платы для предоставления в банк. После получения денег фигуранты делили их между собой, причём большая часть оставалась у организатора мошенничества. Общий материальный ущерб, причинённый банку, составил более 2,9 млн руб.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Недавно его расследование завершилось, и фигурантам предъявили обвинение в совершении шести эпизодов преступлений. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Теги  •  #банк #кредит #мошенничество #полиция #УМВД

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Комментарии
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Игорь Усов  •  1 августа 2017, 16:33

Интересно куда смотрела служба безопасности банка, когда одобряла выдачу этих кредитов?

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