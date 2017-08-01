В Омске поймали банду мошенников, похитивших у банка 3 млн рублей

Две жительницы Кормиловского района получили в банке потребительский кредит, но погашать его впоследствии они не стали. Сотрудники банка заподозрили неладное, и обратились с заявлением в полицию. Стражи порядка, проведя расследование, вскрыли мошенническую схему, по которой преступники обманывали кредитные организации.

- Женщины вступили в сговор с 59-летним руководителем одной из омских фирм и его 40-летним знакомым, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Последний передавал сельчанкам пакет документов с недостоверными сведениями о местах работы и размере заработной платы для предоставления в банк. После получения денег фигуранты делили их между собой, причём большая часть оставалась у организатора мошенничества. Общий материальный ущерб, причинённый банку, составил более 2,9 млн руб.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Недавно его расследование завершилось, и фигурантам предъявили обвинение в совершении шести эпизодов преступлений. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.