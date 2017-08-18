В Омске мошенница представилась пенсионерке родственницей и обокрала её

Вчера, 17 августа, в полицию пришла 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что её обманула мошенница. По словам пожилой омички, 15 августа на улице Авиагородок к ней подошла незнакомка, которая представилась дальней родственницей.

Женщина вошла к старушке в доверие и попросила у неё взаймы деньги, пообещав вернуть их на следующий день. Бабушка передала злоумышленнице 9 тыс. руб., три золотых кольца и цепочку стоимостью 20 тыс. руб.

Не дождавшись возвращения денег, она обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится розыск подозреваемой. Её приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые. Омичей, обладающих необходимой информацией, просят позвонить по телефонам 55-04-04 или 02.