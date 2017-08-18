В Омске мошенница представилась пенсионерке родственницей и обокрала её
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 12:49, последнее обновление 18 августа 2017, 12:49  •  печать

В Омске мошенница представилась пенсионерке родственницей и обокрала её

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Мошенница представилась родственницей 81-летней пенсионерке и обманом выманила у неё 29 тыс. руб.

Вчера, 17 августа, в полицию пришла 81-летняя пенсионерка, которая рассказала, что её обманула мошенница. По словам пожилой омички, 15 августа на улице Авиагородок к ней подошла незнакомка, которая представилась дальней родственницей.

Женщина вошла к старушке в доверие и попросила у неё взаймы деньги, пообещав вернуть их на следующий день. Бабушка передала злоумышленнице 9 тыс. руб., три золотых кольца и цепочку стоимостью 20 тыс. руб.

Не дождавшись возвращения денег, она обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится розыск подозреваемой. Её приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза светлые. Омичей, обладающих необходимой информацией, просят позвонить по телефонам 55-04-04 или 02.

Теги  •  #мошенничество #пенсионерка #розыск #уголовное дело

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  18 августа 2017, 14:04

Каким нужно быть талантливым мошенником, чтобы незнакомому человеку дать деньги и ценности при первой встрече?

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Иван Грегин  •  18 августа 2017, 14:40

Все мошенники артисты. Но с пожилыми особого таланта не надо, главное - убедительная ложь. Жаль бабушку.

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Виктор Монин  •  18 августа 2017, 13:02

Схема уже отработанная и рассчитанная на то, что пожилые люди доверчивые и плохо помнят. Но как с этим бороться - непонятно.

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