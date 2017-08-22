У омской пенсионерки из дома украли пол, стены и крышу

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть исилькульского отдела полиции обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о не совсем обычной краже. Выяснилось, что неизвестные, частично разобрав принадлежащий ей домик, похитили крышу, стены и пол. По оценке потерпевшей, сумма ущерба составила 28 500 руб.

Подозреваемые в краже задержаны. Ими оказались пятеро жителей Исилькульского района. Ранее все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают местонахождение похищенного дома.