У омской пенсионерки из дома украли пол, стены и крышу

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть исилькульского отдела полиции обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о не совсем обычной краже. Выяснилось, что неизвестные, частично разобрав принадлежащий ей домик, похитили крышу, стены и пол. По оценке потерпевшей, сумма ущерба составила 28 500 руб.
Подозреваемые в краже задержаны. Ими оказались пятеро жителей Исилькульского района. Ранее все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают местонахождение похищенного дома.
Люди совсем совесть потеряли. Хорошо, что их нашли. Теперь будет им урок.
Материалы сейчас дорого стоят, а воры, видимо, заприметили домик, в котором постоянно не живут, и решили подзаработать.
Пресловутая советская вороватость. Тащи все, что гвоздями не приколочено. А даже если и приколочено, все равно тащи.