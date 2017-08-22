У омской пенсионерки из дома украли пол, стены и крышу
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 10:32  •  печать

У омской пенсионерки из дома украли пол, стены и крышу

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Воришки частично разобрали принадлежащее женщине жилище.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в дежурную часть исилькульского отдела полиции обратилась пенсионерка. Женщина сообщила о не совсем обычной краже. Выяснилось, что неизвестные, частично разобрав принадлежащий ей домик, похитили крышу, стены и пол. По оценке потерпевшей, сумма ущерба составила 28 500 руб.

Подозреваемые в краже задержаны. Ими оказались пятеро жителей Исилькульского района. Ранее все фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают местонахождение похищенного дома.

Теги  •  #жилье #кража #полиция

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Комментарии
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Игорь Усов  •  22 августа 2017, 13:32

Люди совсем совесть потеряли. Хорошо, что их нашли. Теперь будет им урок.

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Злата Маркова  •  22 августа 2017, 12:03

Материалы сейчас дорого стоят, а воры, видимо, заприметили домик, в котором постоянно не живут, и решили подзаработать.

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Анна Орлова  •  22 августа 2017, 10:38

Пресловутая советская вороватость. Тащи все, что гвоздями не приколочено. А даже если и приколочено, все равно тащи.

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