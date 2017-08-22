Омские полицейские поймали мужчину с 3 кг конопли
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 22 августа 2017, 13:03  •  печать

Омские полицейские поймали мужчину с 3 кг конопли

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В рамках акции "Мак-2017" полицейские задержали подозреваемых в хранении наркотиков в крупном размере.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали мужчину в подъезде дома, расположенного на улице Яковлева. При себе у него был полимерный пакет с коноплей. В ходе личного досмотра наркотическое вещество было изъято, а подозреваемый доставлен в полицию.

Выяснилось, что 34-летний задержанный - безработный. Он приехал в Омск несколько недель назад из Хабаровского края для трудоустройства. Согласно заключению эксперта, вес изъятой марихуаны - 2,7 кг. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотических средств в крупном размере".

Аналогичное уголовное дело было возбуждено в ОМВД России по Саргатскому району в отношении 31-летнего омича. Участковому позвонили сельчане и рассказали, что на поле в 4 км от райцентра неизвестный собирает коноплю.

Прибыв на указанное место, полицейские задержали подозреваемого. Как показала экспертиза, мужчина успел собрать более 1 кг марихуаны. Теперь запланировано уничтожение этого участка, где растёт запрещённое растение. В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #конопля #полиция #уголовное дело

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