В Омске поймали мужчину, который ходил по городу с мешком марихуаны

В Омской области проходит всероссийская межведомственная оперативно-профилактическая операция "Мак-2017". В момент её проведения, сотрудники УНК УМВД России по Омской области получили информацию о том, что 44-летний безработный омич незаконно хранит крупную партию наркотиков.
Полицейские задержали мужчину на улице 1-й Путевой, когда он шёл по улице с мешком, внутри которого позже нашли 2 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотического средства в крупном размере". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
10 лет это много за марихуану. Некоторые мажоры пьяные на джипах детей убивают и им меньше дают и условно.
Мы же не в Голландии живем где разрешено многое, но и с культурой все лучше, а нас ещё пить не научились, правильные санкции закона, жесткие.
Ничего не много. За наркотики так и надо строго судить, эти килограммы принесли бы немало смертей и страданий очень многим людям.
Никто еще от марихуаны не умирал , а тут бы вдруг умерли , ага .
Хорошо сработала полиция, нечасто удается перехватить столь крупную партию наркотиков.