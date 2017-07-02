В Омске поймали мужчину, который ходил по городу с мешком марихуаны
Происшествия  •   2 июля 2017, 19:00, последнее обновление 2 июля 2017, 21:39  •  печать

В Омске поймали мужчину, который ходил по городу с мешком марихуаны

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Сотрудники полиции задержали безработного омича, который нёс по улице 2 кг марихуаны.

В Омской области проходит всероссийская межведомственная оперативно-профилактическая операция "Мак-2017". В момент её проведения, сотрудники УНК УМВД России по Омской области получили информацию о том, что 44-летний безработный омич незаконно хранит крупную партию наркотиков.

Полицейские задержали мужчину на улице 1-й Путевой, когда он шёл по улице с мешком, внутри которого позже нашли 2 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотического средства в крупном размере". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #марихуана #наркотики #незаконное хранение #уголовное дело

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  2 июля 2017, 20:07

10 лет это много за марихуану. Некоторые мажоры пьяные на джипах детей убивают и им меньше дают и условно.

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Роман Орехов  •  2 июля 2017, 21:06

Мы же не в Голландии живем где разрешено многое, но и с культурой все лучше, а нас ещё пить не научились, правильные санкции закона, жесткие.

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Влад Никитин  •  2 июля 2017, 21:01

Ничего не много. За наркотики так и надо строго судить, эти килограммы принесли бы немало смертей и страданий очень многим людям.

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Gek  •  2 июля 2017, 21:19

Никто еще от марихуаны не умирал , а тут бы вдруг умерли , ага .

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Виктор Монин  •  2 июля 2017, 20:06

Хорошо сработала полиция, нечасто удается перехватить столь крупную партию наркотиков.

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