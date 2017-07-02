В Омске поймали мужчину, который ходил по городу с мешком марихуаны

В Омской области проходит всероссийская межведомственная оперативно-профилактическая операция "Мак-2017". В момент её проведения, сотрудники УНК УМВД России по Омской области получили информацию о том, что 44-летний безработный омич незаконно хранит крупную партию наркотиков.

Полицейские задержали мужчину на улице 1-й Путевой, когда он шёл по улице с мешком, внутри которого позже нашли 2 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение наркотического средства в крупном размере". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.