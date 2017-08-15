Омич катал своих внуков пьяным
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 09:45, последнее обновление 15 августа 2017, 09:54  •  печать

Омич катал своих внуков пьяным

Автор:

Полиция остановила под Омском "шестёрку", за рулём которой находился пьяный водитель.

Накануне сотрудники областной Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие "Трезвость". В ходе рейда на автодороге Омск - Красноярка был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого перевозил двух детей в возрасте до 12 лет без детских удерживающих устройств. Более того, 65-летний мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,400 мг/л.

На мужчину завели два административных дела за нарушение правил перевозки людей и пьяное вождение.

Добавим, что в ходе рейда выявлено 224 нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения, из них пять нарушений - управление транспортными средствами в состоянии опьянения, три факта отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования и семь случаев управления автомобилем без прав.

Теги  •  #Госавтоинспекция #пьяный водитель

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таисия Петрова  •  15 августа 2017, 12:01

За такие поступки прав нужно лишать бессрочно, трудно представить что подумали родители детей когда узнали об этом.

Ответить
Виктор Леонов  •  15 августа 2017, 10:03

Все-таки не понимают люди, как опасно садиться за руль нетрезвым, рискуют жизнью своих детей и внуков. Как еще объяснять, что это недопустимо?

Ответить
Последние новости
"Газпром межрегионгаз Омск" с сентября разрывает договоры на поставку газа тепловиками из-за многомиллионных долгов  •  сегодня, 12:04
В Омской области у работников почты пропал мешок с деньгами  •  сегодня, 12:02
Летом в Омской области утонуло 70 человек  •  сегодня, 11:49
Архитектор требует через суд вернуть омскому цирку прежний вид  •  сегодня, 11:22
Мэрия выделила 22 млн рублей на закупку песка  •  сегодня, 10:44
Омич подхватил редкую болезнь от укуса клеща  •  сегодня, 10:36  •   3
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400