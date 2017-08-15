Омич катал своих внуков пьяным

Полиция остановила под Омском "шестёрку", за рулём которой находился пьяный водитель.

Накануне сотрудники областной Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие "Трезвость". В ходе рейда на автодороге Омск - Красноярка был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого перевозил двух детей в возрасте до 12 лет без детских удерживающих устройств. Более того, 65-летний мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,400 мг/л.

На мужчину завели два административных дела за нарушение правил перевозки людей и пьяное вождение.

Добавим, что в ходе рейда выявлено 224 нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения, из них пять нарушений - управление транспортными средствами в состоянии опьянения, три факта отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования и семь случаев управления автомобилем без прав.